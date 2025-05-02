Інтерфакс-Україна
Події
13:06 02.05.2025

Через війну загинули 201 митець і 103 медійники

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Через війну загинули 201 митець і 103 медійники

Через повномасштабну війну в Україні загинув вже 201 діяч культури і 103 працівники медіа, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Війна забрала життя 201 митця та 103 українських та іноземних медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві підкреслили, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

Теги: #війна #медійники #загибель #митці

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