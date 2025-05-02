Шмигаль: Формальних гарантій оборони в угоді про копалини із США немає

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в угоді про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови немає формальних гарантій оборони.

"Формальних гарантій оборони у даній угоді немає, але кожна нова надана Сполученими Штатами військова допомога Україні вважається капітальним внеском. Це стимулює адміністрацію США продовжувати і не зупиняти постачання нам зброї, постачання нам розвідданих", - сказав він під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

В то й же час прем'єр зазначив, що тези, викладені у преамбулі угоди, є відсилками до гарантій безпеки від співпраці сторін.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.