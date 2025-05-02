Інтерфакс-Україна
Події
08:53 02.05.2025

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

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Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

Президент США оголосив два нових свята – День перемоги у Другій світовій війні – 8 травня і День перемоги у Першій світовій війні – 11 листопада. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Тому я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — на День перемоги у Першій світовій війні. Ми виграли обидві війни, ніхто навіть не наближався до нас за силою, хоробрістю чи військовою доблестю, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", — написав Трамп у Truth Social.

 

Теги: #трамп #день_перемоги #сша

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