Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області

Двоє цивільних зазнали поранень внаслідок атаки ворожих дронів у Синельниківському районі, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Вночі агресор атакував БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району. Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно. Сталися пожежі на двох підприємствах", - інформує Лисак.