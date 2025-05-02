Інтерфакс-Україна
Події
07:44 02.05.2025

РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

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РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

Росія вночі здійснила масовану атаку на локомотиворемонтний завод АТ "Укрзалізниця" в Запоріжжі, пожежу гасили до ранку, повідомила прессслужба компанії.

"Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі - суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", - сказано в повідомленні УЗ в Телеграм в п'ятницю.

Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше — на заводі немає поранених чи загиблих, повідомили в УЗ.

Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни, підкреслили в компанії.

 

 

Теги: #запорізька #атака #бпла_рф

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