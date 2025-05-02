Інтерфакс-Україна
Події
06:24 02.05.2025

У Чорному морі - 15 ворожих кораблів - ВМС ЗСУ

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15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 34 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 п'ятниці, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли – 8 суден, з яких сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - два судна, з них  одне продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13320

Теги: #флот #війна #рф

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