У Чорному морі - 15 ворожих кораблів - ВМС ЗСУ

15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 34 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 п'ятниці, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли – 8 суден, з яких сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - два судна, з них одне продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13320