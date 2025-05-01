Девіс приступить до виконання обов'язків 5 травня – посольство США

Джулія Девіс, яка призначена тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні, приступить до виконання обов'язків з понеділка, 5 травня, повідомило посольство США в четвер.

"Посольство США в Києві має за честь повідомити, що посол Джулі Девіс приступить до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах США в Україні з понеділка, 5 травня 2025 року. Посол Девіс від імені президента США Дональда Трампа та державного секретаря США Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства США з урядом і народом України. На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими", - ідеться у повідомленні на сторінці посольства.

Зазначається, що посол Девіс має за честь виконувати обов’язки Тимчасової повіреної у справах США, доки президент США не призначить нового посла США в Україні.

Як повідомлялось, зараз Девіс виконує обов'язки посолки США в Республіці Кіпр. До призначення на посаду посла на Кіпрі Джулі Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році вона була затверджена на посаді першого посла США в Республіці Білорусь з 2008 року. Раніше пані Девіс працювала заступницею помічника Державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею Постійного представника Місії США при НАТО.

Джерело: https://ua.usembassy.gov/uk/julie-s-davis-to-lead-u-s-embassy-in-ukraine/