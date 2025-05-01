Інтерфакс-Україна
Події
21:32 01.05.2025

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

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Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні, повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу в четвер.

Відомо, що зараз Девіс виконує обов'язки посла США в Республіці Кіпр. До призначення на цю посаду, Джулі Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році вона була затверджена на посаді першого посла США в Республіці Білорусь з 2008 року. Раніше пані Девіс працювала заступницею помічника Державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею Постійного представника Місії США при НАТО.

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Теги: #посол #сша

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