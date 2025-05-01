Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Угода з США про створення інвестиційного фонду є рівноправною, яка створює можливість для доволі вагомих інвестицій в Україну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Президент зауважив, що представники України добре попрацювали, адже угода значно змінилася у процесі підготовки. "Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі", - наголосив президент.

Він також додав, що в угоді немає боргу і створюється Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну.

"Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті", - сказав Зеленський.

За словами президента, сьогодні фактично є перший результат його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. "Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови", - додав Зеленський.

Також він обговорив із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, ратифікацію угоди, а також законодавчу роботу найближчими тижнями.

