Інтерфакс-Україна
Події
16:55 01.05.2025

США в наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії – Венс

1 хв читати
США в наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії – Венс

Україна та Росія озвучили свої позиції щодо урегулювання війни, і США планують працювати над зближенням цих позицій, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у інтерв’ю Fox News.

На запитання про те, на якому етапі переговори щодо Росії та України, Венс відповів: "Першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є те, щоб кожна зі сторін зробила мирну пропозицію".

"І це справді сталося. Українці сказали: "От чого ми хочемо". Росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії - спробувати якось зблизити ці дві сторони. Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни і тим, чого хочуть українці", - сказав Венс.

Наразі, за його словами, було здійснено перший крок.

"Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми дуже старанно працюватимемо протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об'єднати ці сторони", - підкреслив він.

Теги: #україна #100_днів #сша #венс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 01.05.2025
Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа

Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа

07:17 01.05.2025
Мудра: Війна Росії – загроза для всього вільного світу

Мудра: Війна Росії – загроза для всього вільного світу

06:33 01.05.2025
Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

03:52 01.05.2025
Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

03:50 01.05.2025
Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

03:47 01.05.2025
Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

03:00 01.05.2025
Угода Україна-США дає Трампу внутрішню політичну перемогу, а Україна змогла захистити свої інтереси - президент KSE

Угода Україна-США дає Трампу внутрішню політичну перемогу, а Україна змогла захистити свої інтереси - президент KSE

12:37 30.04.2025
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

11:27 30.04.2025
Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

11:03 30.04.2025
Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

ОСТАННЄ

Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

Подоляк: Угода зі США гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 2–4 травня в Києві та області

Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА