Інтерфакс-Україна
Події
13:02 01.05.2025

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

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Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

У п'ятницю, 2 травня, в Україні буде сухо, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла (у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), у південній частині 5-10° тепла; вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°. У Києві 2 травня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 2 травня найвища температура вдень була  30,0 в 1934, 2018р., найнижча вночі  0,6 морозу в 1962р.

У суботу, 3 травня, вночі на північному заході країни, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах та на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних, північно-східних та Дніпропетровській областях вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 11°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°.

Прогноз погоди по Києву на 3 травня - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.

Теги: #прогноз_погоди #заморозки

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