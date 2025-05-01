Інтерфакс-Україна
Події
12:04 01.05.2025

В Україні зупинені на планові ремонти 3 з 9 атомних енергоблоків на підконтрольній території

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В Україні зупинені на планові ремонти 3 з 9 атомних енергоблоків на підконтрольній території

В Україні станом на 30 квітня були зупинені на планово-попереджувальні ремонти (ППР) три з дев'яти енергоблоків АЕС, що знаходяться на підконтрольній території, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

"На трьох діючих атомних електростанціях (АЕС) України - Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській - три з дев'яти реакторів залишаються зупиненими для проведення технічного обслуговування і перезарядки палива", – зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, АТ НАЕК "Енергоатом" планує цього року продовжити практику скорочення термінів проведення ремонтної кампанії на енергоблоках українських АЕС, чого вдалося досягнути у 2023-2024 роках. Зокрема, у 2024 році компанія зменшила загальну тривалість планових ремонтів енергоблоків ще на 59 діб. Ремонтну кампанію було сплановано так, щоб у холодну пору року працювали всі дев'ять енергоблоків, розташовані на підконтрольній Україні території.

Основним заходом під час ППР на енергоблоках АЕС є перевантаження ядерного палива. Одночасно з перевантажувальними роботами компанія проводить ремонтні роботи по відновленню обладнання і приведенню його до найвищих стандартів.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #енергоблоки #ремонт

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