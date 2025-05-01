Інтерфакс-Україна
Події
11:48 01.05.2025

У Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС

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В четвер вранці в Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС, в МВС України закликають не чіпати невідомі предмети.

"У Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС. Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції", - повідомляє МВС в телеграм-каналі.

МВС просить з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських.

"Основне: не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких повідомляйте на лінію 101 чи 102. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери", - зазначається в повідомленні.

Теги: #піротехніки #дарницький_район

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