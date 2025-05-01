Інтерфакс-Україна
Події
12:15 01.05.2025

В Києві в районі Дарниці зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів, є постраждалий

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В Дарницькому районі Києва в четвер, 1 травня, зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

"Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів. Закликаю при виявленні підозрілих предметів не наближайтесь до них і не торкайтеся – це може бути небезпечно!", – додав голова КМВА.

Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі працюють групи піротехніків ДСНС. Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, було обмежено працівниками поліції.

Теги: #вибухи #дарницький_район

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