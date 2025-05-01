Інтерфакс-Україна
Події
10:27 01.05.2025

Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа

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Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа

Спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог заявив, що минулого тижня на переговорах у Лондоні за участю Великої Британії, Франції та Німеччини Вашингтон і Київ досягли угоди щодо 22 конкретних умов припинення військових дій в Україні.

"Я щойно повернувся з Лондона минулого тижня, де ми зустрічалися з українською командою, а також з європейцями, і в нас було 22 конкретних умови, на які вони погодилися", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог визнав, що українським чиновникам "не всі вони подобалися", але "це нормально, коли ви ведете будь-які переговори". "Перше, чого вони хочуть, - це дуже всеосяжне і постійне припинення вогню, яке веде до укладення мирної угоди. Я маю на увазі всеосяжну морську, повітряну, наземну інфраструктуру мінімум на 30 днів. Ці 30 днів можуть стати основою для постійної мирної ініціативи".

Зокрема, уточнив спецпосланець Дональда Трампа, Україна погодилася на територіальні поступки, але "не де-юре, на постійній основі, а де-факто" - згідно з поточною обстановкою та фактичною картою бойових дій.

"Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не де-юре, назавжди, а де-факто, тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. ...І вони сказали мені це минулого тижня", - сказав він.

За словами Келлога, "тепер усе залежить від росіян, від Путіна".

Він підкреслив, що американський президент хоче "постійного, всеосяжного припинення вогню (...) щонайменше на 30 днів, а потім ми зможемо його продовжити".

Келлог також згадав про зростаючу європейську підтримку України, заявивши, що планується створення нових "сил протидії" на чолі з Великою Британією і Францією, але без участі військ США.

Теги: #військові_дії #україна #келлог #умови

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