Інтерфакс-Україна
Події
08:21 01.05.2025

На Київщині ліквідували пожежу в приватному будинку, що виникла через уламки ворожого БпЛА

1 хв читати
На Київщині ліквідували пожежу в приватному будинку, що виникла через уламки ворожого БпЛА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку на Київщині, що виникла внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа в приватному житловому будинку та в поруч розташованій господарчій споруді на території приватного домоволодіння", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, на Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки БпЛА.

За даними Київської обласної військової адміністрації (ОВА), наслідки ворожої атаки на Київщині фіксуються у трьох районах.

Зокрема, Бориспільський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загорання покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин пошкоджено.

Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідовані.

Вишгородський район. Відбулося загорання трав‘яного настилу. Пожежа ліквідована.

Броварський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загорання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Разом з тим, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Всі оперативні служби працюють на місцях, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

 

Теги: #київська #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 01.05.2025
До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

03:23 01.05.2025
Дві людини загинули через ворожі БПЛА в Одесі, п'ятеро постраждали - Кіпер

Дві людини загинули через ворожі БПЛА в Одесі, п'ятеро постраждали - Кіпер

01:34 01.05.2025
Ворог атакував Одесу БпЛА, в місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури - Кіпер

Ворог атакував Одесу БпЛА, в місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури - Кіпер

23:49 30.04.2025
Ворожий БпЛА влучив в АЗС у Харкові, на місці пожежа - Терехов

Ворожий БпЛА влучив в АЗС у Харкові, на місці пожежа - Терехов

21:40 30.04.2025
Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

17:35 30.04.2025
У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

02:42 30.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

23:41 29.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро загинула людина – Лисак

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро загинула людина – Лисак

08:11 29.04.2025
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинула 12-річна дівчинка, постраждали четверо

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинула 12-річна дівчинка, постраждали четверо

08:08 29.04.2025
Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Збито 74 ворожі БПЛА, 68 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

ОСТАННЄ

До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

Велика Британія вітає угоду України зі США

Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

Очільник МЗС Люксембургу пообіцяв бути в Києві 9 травня на знак підтримки України

Збито 74 ворожі БПЛА, 68 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей

Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 139 од. автотехніки

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА