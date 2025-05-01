На Київщині ліквідували пожежу в приватному будинку, що виникла через уламки ворожого БпЛА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку на Київщині, що виникла внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа в приватному житловому будинку та в поруч розташованій господарчій споруді на території приватного домоволодіння", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, на Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки БпЛА.

За даними Київської обласної військової адміністрації (ОВА), наслідки ворожої атаки на Київщині фіксуються у трьох районах.

Зокрема, Бориспільський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загорання покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин пошкоджено.

Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідовані.

Вишгородський район. Відбулося загорання трав‘яного настилу. Пожежа ліквідована.

Броварський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загорання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Разом з тим, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Всі оперативні служби працюють на місцях, фіксуючи наслідки ворожої атаки.