Інтерфакс-Україна
Події
07:52 01.05.2025

На Полтавщині через аварію на ЛЕП без світла близько тисячі абонентів - ОВА

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На Полтавщині через аварію на ЛЕП без світла близько тисячі абонентів - ОВА

У Миргородській громаді внаслідок аварія на лінії електропередач без світла залишилися близько тисячі абонентів, повідомив глава Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі у Миргородській громаді сталася аварія на лінії електропередач", - сказано в телеграмі.

За словами Когута, без світла залишилися близько тисячі абонентів.

Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії.

 

 

Теги: #полтавська_область #леп #аварія

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