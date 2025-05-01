На Полтавщині через аварію на ЛЕП без світла близько тисячі абонентів - ОВА

У Миргородській громаді внаслідок аварія на лінії електропередач без світла залишилися близько тисячі абонентів, повідомив глава Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі у Миргородській громаді сталася аварія на лінії електропередач", - сказано в телеграмі.

За словами Когута, без світла залишилися близько тисячі абонентів.

Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії.