Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

Тривають консультації з партнерами щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення наступного раунду перемовин з США за участі Німеччини, Франції і Великої Британії, які мають відбутися вже незабаром, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми мали кілька раундів перемовини з нашими найближчими союзниками в форматі "І3+США-Україна" в Парижі-Лондоні. "І3" це Німеччина-Франція-Велика Британія. І, безумовно, що наступним кроком буде чергова зустріч в такому форматі. Зараз тривають консультації між союзниками щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення. Тому що головне - це змістовне наповнення і результат", - сказав він на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання журналіста: "Чи справді України очікує на візит США цього тижня?"

Сибіга висловив сподівання, що наступний раунд перемовин у форматі "І3+США-Україна", який має відбутися незабаром, буде ще одним ваговим кроком на шляху до досягнення справедливого миру.

Міністр окремо згадав нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Римі. Він назвав її "дуже змістовною і цінною зустріччю", що мала "якісно нові елементи".

Сибіга наголосив, що всі зусилля нині спрямовані на досягнення справедливого миру. Він зазначив, що фундаментальним кроком на цьому шляху має бути встановлення безумовного перемир'я.

"Безумовного перемир'я, яке Україна прийняла, нагадаю, в Джидді беззастережно. І зараз ми повинні спільно всі тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо безумовного перемир'я - на суші, повітрі і на морі. Україна цю пропозицію прийняла. Ми готові. Україна ніколи не була перешкодою для досягнення миру. Тому надзвичайно важливо продовжувати ці зусилля", - сказав він.

Він наголосив на потребі у залученості лідерства США до мирних зусиль.

"Не лише Україна - світ потребує. Ми вітаємо мирні зусилля США спрямовані до досягнення справедливого, стійкого, всеосяжного миру для нашої держави", - зазначив Сибіга.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що перемовини в Парижі 16 квітня і в Лондоні 23 квітня показали свою ефективність, тож зустрічі в такому форматі продовжаться.