01:34 01.05.2025
Ворог атакував Одесу БпЛА, в місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури - Кіпер
Російські ударні безпілотники атакували Одесу, в місті зафіксовано багато пошкоджень цивільної інфраструктури та виникли пожежі, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі", - пише Кіпер в телеграмі.
За його словами, наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/9505