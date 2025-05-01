Ворог атакував Одесу БпЛА, в місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури - Кіпер

Російські ударні безпілотники атакували Одесу, в місті зафіксовано багато пошкоджень цивільної інфраструктури та виникли пожежі, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі", - пише Кіпер в телеграмі.

За його словами, наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9505