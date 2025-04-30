Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами - Сибіга

Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання, зокрема, літак та рятувальників, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників", - написав він в соцмережі Х в середу ввечері.

За словами Сибіги, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні.

"Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів", - підкреслив Сибіга.

Раніше низкою ЗМІ ширилося про масштабні лісові пожежі поблизу Єрусалима, які спалахнули в середу вранці, в зв'язку з чим ізраїльська влада звернулась по допомогу.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1917667556636385323?s=46&t=gK5Retoh38mugckVdcn-5A