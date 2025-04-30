Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") ініціює зміни до закону "Про Збройні Сили України", які передбачають утворення нового виду ЗСУ - Космічних сил.

"Законопроєкт тільки подано на реєстрацію", - сказав Веніславський агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Як зазначається у пояснювальній записці, яку передав агентству Веніславський, ухвалення закону забезпечить організаційно-правові, інституційні та військово-технічні спроможності з космічного простору протистояти загрозі агресії Російської Федерації й будь-якого іншого потенційного агресора.

На думку автора законопроєкту, створення Космічних сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері.

"Україна має можливість створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що у поєднанні з відповідними носіями для їх виведення у космос забезпечать формування власних спроможностей з виявлення пусків ракет з території ворога – Україна отримає власну систему раннього попередження про ракетні удари противника", - говориться у документі.

У пояснювальній записці також підкреслюється, що з утворенням космічних військ, Україна набуде спроможностей оперативно вживати превентивні дії та отримає засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника.

Створення нового виду військ сприятиме формуванню власної національної системи захищеного супутникового зв’язку для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони та збільшенню розвідувальних спроможностей України через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.

"Україна першою у світі стала жертвою терористичного нападу країни-агресора – російської федерації з використанням космічного засобу нападу у вигляді екзоатмосферної ракетної системи середньої дальності з орбітальною ступінню розведення роздільних бойових блоків з високоточним наведенням, так званого "орешника", яким по території України було завдано удару саме через міжнародний космічний простір", - зазначається у пояснювальній записці.

На сьогодні відповідні види та роди військ вже функціонують у складі збройних сил США, Великобританії, Франції, КНР, Індії, Ісламській Республіці Іран, Російській Федерації та інших.