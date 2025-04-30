Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що відомство звернулося до Служби безпеки України (СБУ) з приводу встановлення місця запису виступу російської співачки Валерії та подальшого відкриття провадження у разі порушення режиму санкцій, яким їй заборонено в’їзд до України.

"Це відео – найкраще пояснення, чому санкції до діячів російської культури – це наш національний безпековий інтерес. І чому радянська культурна спадщина має бути декомунізована, тобто заборонена. Мелодія вгадується без звуку. Співає путінська улюблена співачка. Музика народна, слова теж – народні. Тому що це і є суть російської культури. Хвалити свою батьківщину на тлі зруйнованого міста, можливо, внаслідок воєнних злочинів – це і є російська культура", - написав Точицький в мережі Facebook, коментуючи відео, на якому російська співачка Валерія виконує пісню "С чего начинается родина" на фоні зруйнованого військовими діями міста.

Він зазначив, що це відео – концентрований зміст, сенс і етика російської культури сьогодні, 50 років і навіть 300 років тому.

"Співається все правильно. Саме з цього починається "родіна" - із окупації, депортації, російської мови, двох акордів на балайці і вульгарності. "Русский мир" приходив у Європу під прикриттям балету "Щелкунчик" - але розбомблені міста – це декорація, на якій найкраще процвітає російська культура", - додав міністр.