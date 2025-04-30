Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що в разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в Європейський Союз.

"Ми підтримуємо Молдову, ми йдемо рука об руку, і ми координуємо на кожному кроці, і я впевнена, що разом ми дотримуємося цієї політики, що разом ми сильніші. І я думаю, що ми всі розуміємо, що членство України та Молдови в Європейському Союзі – це не лише повернення до витоків європейської родини, а й регіональна стабільність, безпека України, безпека Молдови. І я думаю, що це та перспектива, яку ми завжди маємо на увазі під час процесу вступу. І я сподіваюся, що нам вдасться пройти його разом, підтримуючи одне одного, як це було раніше", - сказала Стефанішина на пресконференції в Молдові в середу, коментуючи ідею щодо розділення України і Молдови в переговорах про вступ в ЄС.

Віцепрем'єрка підкреслила, що всі прагнуть успішного розширення, що є головним пріоритетом цієї Європейської комісії.

Як повідомлялося, в інтерв’ю Europa Libera Moldova єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Пізніше Стефанішина зазначила, що заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій України з Угорщиною є неконструктивними.

В свою чергу, в Європейській комісії уникають відповіді на запитання, якою саме є позиція стосовно можливого розділення переговорного процесу про вступ в ЄС України та Молдови, і вказують, що це питання належить до компетенції країн-членів Євросоюзу.