Інтерфакс-Україна
Події
18:08 30.04.2025

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

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Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

Верховна Рада України дозволила комунальним підприємствам офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги, для перевезення пасажирів, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook.

Відповідний законопроєкт №12177-1 підтримали в цілому 278 народних депутатів на засіданні парламенту в середу.

"За роки повномасштабного вторгнення громади отримали майже 800 автобусів, десятки трамваїв та тролейбусів, а також вагони метро (загалом більше 1 тис. одиниць). Але використовувати не могли. Не тому, що не потрібні. А тому, що закон не дозволяв їх використати", - написав Деркач.

За його словами,  відтепер транспорт від благодійників (автобуси від Євро-3 і вище) можна використовувати на маршрутах.

Крім того, врегульовано передачу його іншим громадам або підприємствам, а також знято правову невизначеність, яка стримувала донорів і місцеву владу.

"Це не просто бюрократичний крок. Це — вихід із глухого кута, який стримував розвиток транспортної системи там, де вона сьогодні найбільш потрібна", - зазначив заступник міністра.

За інформацією на сайті Верховної Ради, поданий Кабінетом міністрів законопроєкт №12177-1 було зареєстровано парламентом 15 листопада 2024 року, а 12 березня 2025 року прийнято за основу.

У пояснювальній записці зазначалось, що загальна оцінка потреби в оновленні рухомого складу автомобільного та міського електричного транспорту складає щонайменше 851 автобус, 368 трамвайних вагонів, 548 тролейбусів та 207 вагонів метрополітену, а для задоволення потреби в оновленні рухомого складу знадобиться щонайменше 31,6 млрд грн.

Теги: #верховна_рада #комунальні_підприємства #транспорт

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