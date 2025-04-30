У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

У с. Ягідне (Чернігівська обл.), яке близько місяця у 2022 році перебувало під російською окупацією, вже відновлено 56 будинків, зокрема 16 багатоквартирних, повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Наразі будівельники капітально ремонтують 23 приватні будинки. Два з них — зведуть "з нуля" на місці зруйнованих. Фахівці влаштовують відмостки, ремонтують та утеплюють фасади, облаштовують покрівлі. Згодом розпочнуть відновлення ще 18 приватних будинків, 2 з яких побудують заново", - йдеться у повідомленні Агентства у телеграмі у середу.

Зазначається, що 56 будинків, зокрема, 16 багатоквартирних, вже відновили. Також встановили автономне вуличне освітлення з сонячними панелями, завершили відновлення дорожньої мережі на основних вулицях.

Капітальний ремонт житла планується завершити до кінця літа. Нове будівництво — в кінці 2025 року.

"Відбудовуємо Ягідне в межах експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів. Відновлюємо житло, вулично-дорожню мережу, адмінбудівлю, будуємо бювет, згодом облаштуємо урбан-парк. Також буде створено меморіальний комплекс у будівлі місцевої школи", - йдеться на сайті відомства.

Як відомо, коли російські окупанти увійшли до села, вони забрали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Упродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року 350 мешканці села перебували у підвалі, площею 197 м², під час перебування в якому померло 10 осіб. Ще 17 були вбиті загарбниками.