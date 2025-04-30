Інтерфакс-Україна
Події
14:52 30.04.2025

Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

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В Європейській комісії наголошують, що винні у катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Вікторії Рощиною, повинні понести відповідальність.

Так у середу в Брюсселі прокоментувала речниця Європейської комісії Анітта Хіппер останню інформацію про тортури та смерть Рощиної у російській в'язниці.

"Росія не втрачає жодної можливості продемонструвати свою мерзенну жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яку раніше жорстоко не лише вбили, а й катували. Отже, це також чітко показує, що життя під російською окупацією не є варіантом, це не безпечний варіант для українців. Журналісти завжди пам'ятатимуть її мужність, і ми повинні робити все можливе, щоб Росія понесла відповідальність за всі ці воєнні злочини та звірства", - сказала вона.

Теги: #єврокомісія #рощина

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