Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

В Європейській комісії наголошують, що винні у катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Вікторії Рощиною, повинні понести відповідальність.

Так у середу в Брюсселі прокоментувала речниця Європейської комісії Анітта Хіппер останню інформацію про тортури та смерть Рощиної у російській в'язниці.

"Росія не втрачає жодної можливості продемонструвати свою мерзенну жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яку раніше жорстоко не лише вбили, а й катували. Отже, це також чітко показує, що життя під російською окупацією не є варіантом, це не безпечний варіант для українців. Журналісти завжди пам'ятатимуть її мужність, і ми повинні робити все можливе, щоб Росія понесла відповідальність за всі ці воєнні злочини та звірства", - сказала вона.