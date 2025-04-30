Інтерфакс-Україна
Події
13:24 30.04.2025

Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

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Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Дев'ятеро жителів міста Південне Харківського району, в тому числі і діти, постраждали через атаку російських ударних БпЛА вранці 30 квітня, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"Гострої реакції на стрес зазнали четверо дорослих та п’ятеро дітей від 5 до 15 років, які на момент обстрілу перебували вдома. Їм надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок ударів ворожих дронів загорілися конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованої будівлі, легкові автомобілі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

Теги: #постраждалі #харківська_область

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