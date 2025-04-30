Інтерфакс-Україна
Події
12:37 30.04.2025

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

1 хв читати
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

В ніч на середу ударні дрони Служби безпеки України уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України — Муромський приладобудівний завод (Володимирська обл.), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

За словами співрозмовника агентства, завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

"На заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа", - зазначило джерело.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. "СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території рф", - додав співрозмовник агентства.

Теги: #завод #дрони #удар #сбу #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 30.04.2025
Усик закликав президента США зупинити війну в Україні

Усик закликав президента США зупинити війну в Україні

07:06 30.04.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

06:24 30.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

05:35 30.04.2025
Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

03:29 30.04.2025
Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

22:49 29.04.2025
Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

13:30 29.04.2025
СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

10:05 29.04.2025
Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

13:57 28.04.2025
Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України

Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України

09:20 28.04.2025
Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

ВАЖЛИВЕ

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

Фахівці з різних регіонів намагаються якнайшвидше повернути газ на Черкащину після атаки БПЛА 28 квітня

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

ОСТАННЄ

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Сили оборони збили 50 зі 108 ворожих БПЛА, ще 22 – локаційно втрачені

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували

Через ранкову атаку ворожих БпЛА постраждали три жителі передмістя Харкова

Жовква обговорив із делегацією ПА НАТО зміцнення обороноздатності України

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА