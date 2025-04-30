Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

В ніч на середу ударні дрони Служби безпеки України уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України — Муромський приладобудівний завод (Володимирська обл.), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

За словами співрозмовника агентства, завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

"На заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа", - зазначило джерело.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. "СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території рф", - додав співрозмовник агентства.