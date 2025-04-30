Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

Фото: сайт Президента України

Сектор цивільної авіації Росії став прикриттям для транспортування, логістики та контрабанди в інтересах її військових, потрібен моніторинг ланцюгів постачання для запобігання використання РФ компонентів у військових цілях, наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

У своїй колонці для The Guardian він зазначив, що російські цивільні авіакомпанії та аеропорти беруть активну участь в обході міжнародних санкцій, постачаючи критичні компоненти для підсанкційних російських галузей промисловості.

"Аеропорти та авіакомпанії, які слугують об'єктами подвійного призначення, що перевозять санкційні товари, мають понести відповідальність. Компанії, що сприяють військовій логістиці, мають залишатися в "чорному списку". Необхідно посилити моніторинг ланцюгів постачання, щоб запобігти перенаправленню деталей для військових цілей", - написав Єрмак.

Він повідомив, що, за даними Штабу національного спротиву України, чартерна служба I Fly перевозить солдатів для відправки на фронт. Окрім того, аеропорт Пскова обслуговує комерційні рейси і є базою для військово-транспортної авіації.

Єрмак також прокоментував вимоги Кремля щодо скасування санкцій, особливо тих, що обмежують його авіаційний сектор. Керівник ОП наголосив, що російські авіакомпанії є активними учасниками підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну.

"Крім того, нормалізація повітряного сполучення зніме ключове обмеження у повсякденному житті росіян, звільнивши Москву від будь-якого публічного тиску на користь миру. Розглядаючи це як чергову перемогу Путіна, вони радше посилять свою підтримку продовження війни, ніж підуть на переговори", - додав Єрмак.

За його словами, небо повинно залишатися закритим для російських перевізників, допоки Росія залишається відданою своїй агресії. Він наголосив, що "будь-які дії, що послаблюють цю позицію, посилять здатність Росії закуповувати санкційні технології, зміцнювати свою військову логістику".

"Росія розпочала свою неспровоковану і незаконну агресивну війну, повітряний простір України перетинають винищувачі і ракети, а не цивільні літаки. Чому росіяни можуть користуватися свободою авіаперельотів, а українці не можуть бути в безпеці у власній країні?" - додав Єрмак.