Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1100 одиниць живої сили та 179 одиниць автомобільної техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, одну бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, 179 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

Повітряні удари коштували противнику 112 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.