Інтерфакс-Україна
Події
06:24 30.04.2025

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

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Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13258

Теги: #флот #війна #рф

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