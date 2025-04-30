Інтерфакс-Україна
Події
04:41 30.04.2025

Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

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У шведському місті Уппсала, розташованому неподалік Стокгольма, у вівторок сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше троє людей, повідомляє Derstandard.

"Правоохоронці розпочали розслідування за фактом умисного вбивства. Водночас наразі немає жодних доказів, які б свідчили про терористичний характер нападу. Особистості загиблих поки не встановлені, тож влада утримується від надання додаткових подробиць про інцидент", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі повідомили, що чули постріли, після чого викликали екстрені служби. Згодом було виявлено постраждалих із травмами, характерними для вогнепального поранення. Район біля центральної площі Ваксала було оточено.

За наявною інформацією, нападник зник із місця події на електросамокаті. Тимчасово було зупинено роботу місцевого громадського транспорту, проте приблизно за пів години його роботу відновили.

Джерело:https://www.derstandard.at/story/3000000267768/berichte-ueber-mehrere-tote-bei-schiesserei-in-uppsala

Теги: #уппсала #швеція #стрілянина

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