Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації, щоб зняти всі занепокоєння угорської сторони і розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз, повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону у вівторок за результатами робочого візиту в Будапешт (Угорщина).

За її словами, на сьогоднішню зустріч українська сторона прибула з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань.

"Ми очікуємо попрацювати продовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони і вже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати… Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", - додала віцепрем'єрка.

Також вона додала, що сьогодні українська сторона не почула ніяких радикальних заяв чи негативних висловлювань від угорської сторони.

Як повідомлялося, до української делегації, яку очолює Стефанішина, входять: перший заступник Міністерство освіти і науки України Євген Кудрявець, генеральний директор Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, заступник голови Державна служба України з етнополітики та свободи совісті Ігор Лоссовський, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховна Рада України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, посол України в Угорщині Федір Шандор, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Шинкарюк Ігор і представники МЗС України, а угорську делегацію очолює: заступник міністра, парламентський державний секретар Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.