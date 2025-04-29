Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям оборонного заводу на Дніпропетровщині та двом спільникам, які поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, а також начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівнику цього представництва", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для ЗСУ з Агентством оборонних закупівель.

"Підприємство мало поставити війську оптові партії 120мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду", - зазначається в повідомленні.

Крім того, як наголошують в прокуратурі, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок.

"Підозрювані, розуміючи зазначені проблеми, не зупинили виробництво для того, щоб отримувати прибуток від державного замовлення. Водночас, залучені до схеми посадовці військового представництва, не здійснили належний контроль за якістю продукції та внесли неправдиві відомості до звітної документації", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього військовослужбовцям ЗСУ поставили понад 120 тис непридатних до використання пострілів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Викриття кримінального правопорушення здійснювалося прокурорами спільно зі співробітниками СБУ за сприяння Міноборони.