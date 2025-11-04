Росіяни вдень атакували Покровську і Петропавлівську громади, є загиблі і постраждалі – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у вівторок атакували селище у Покровській громаді Синельниківщини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Двоє загиблих – чоловіки 47 і 35 років. Постраждали четверо. На місці влучання сталася пожежа, яку вже загасили. Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автівки", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

Під вогнем також опинилася Петропавлівська громада.

"Туди росіяни скерували КАБи та БпЛА. Зайнявся приватний будинок, ще 3 побиті. Потрощені господарські споруди та машини", - зазначив голова ОВА.

Крім того, зросла до 9 осіб кількість постраждалих в результаті удару по Миколаївській громаді в понеділок.

"До лікарів звернулася 14-річна дівчинка. Її госпіталізували", - повідомив Гайваненко.