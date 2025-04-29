Інтерфакс-Україна
Події
16:47 29.04.2025

США просуваються в досягненні торговельних угод з Індією, Південною Кореєю та Японією - глава Мінфіну

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США просуваються в досягненні торговельних угод з Індією, Південною Кореєю та Японією - глава Мінфіну

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром може бути досягнута торговельна угода з Індією, активно просуваються переговори з Південною Кореєю і Японією.

"Я можу припустити, що ми зможемо оголосити про деякі результати щодо Індії. Я також бачу обриси майбутньої угоди з Південною Кореєю. Також у нас були субстантивні переговори з Японією", - заявив він під час брифінгу Білого дому у вівторок.

Бессент зазначив, що торгові партнери з азійських країн найактивніше пішли назустріч США в питанні укладення торговельних угод.

Теги: #бессент #торговельна_угода #сша

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