США просуваються в досягненні торговельних угод з Індією, Південною Кореєю та Японією - глава Мінфіну

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром може бути досягнута торговельна угода з Індією, активно просуваються переговори з Південною Кореєю і Японією.

"Я можу припустити, що ми зможемо оголосити про деякі результати щодо Індії. Я також бачу обриси майбутньої угоди з Південною Кореєю. Також у нас були субстантивні переговори з Японією", - заявив він під час брифінгу Білого дому у вівторок.

Бессент зазначив, що торгові партнери з азійських країн найактивніше пішли назустріч США в питанні укладення торговельних угод.