В Україні 13% російськомовних та 19% двомовних громадян, 38% за вивчення російської у школах – соцопитування

Частка українців, які вважають, що російську мову варто вивчати в школах, становить до 38%, протилежної думки 58%, свідчать результати дослідження, проведеного з 14 лютого по 4 березня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому лише 9% опитаних вважають за потрібне вивчати російську на рівні української мови або на вищому рівні, ніж інші іноземні. Ще 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні.

Відзначається, що в 2019 році 81% українців вважали, що російську мову варто вивчати в школах, а в 2023 році їх частка скоротилася до 42%.

У всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови. На заході України 25% вважають, що російську мову варто вивчати (зниження з 32% у 2023 році), проти – 72% (було 65%). У центрі 36% вважають, що російську мову варто вивчати в школах (у 2023 році – 42%), проти цього – 61% (було 53%). На півдні з 2023 року 51% незмінно вважають, що російську мову варто вивчати (проти - 44%), тоді як у 2019 році лише 1% вважали, що російську вивчати не варто. На сході України з 2023 рокe стало з 23% до 36% більше тих, хто проти вивчення російської мови; вважають, що її варто вивчати, 57% опитаних (був 61%).

63% респондентів повідомили, що вдома спілкуються українською мовою, 13% - російською, 19% відповіли, що в рівній мірі спілкуються обома. З 2020 року частка тих, хто спілкується українською мовою, зросла з 52% до 63%, водночас з 25% до 13% стало менше тих, хто спілкується російською.

При цьому на заході країни, як і в 2020 році, так і в 2025 році 85% стверджують, що спілкуються українською. У центрі України користування українською мовою зросло з 62% до 68%, російською зменшилось з 16% до 11%. На півдні країни з 22% до 39% стало більше тих, хто говорить удома українською мовою, на сході – з 17% до 29%. Водночас з 42% до 24% на півдні і з 53% до 32% на сході зменшилася частка тих, хто говорить російською. Близько третини населення півдня і сходу стверджують, що в рівній мірі говорять обома мовами; у 2020 році було близько чверті.

Серед тих, хто вдома спілкується українською, 66% виступають проти вивчення російської мови в школах, при цьому 31% допускають її вивчення. Серед тих, хто в рівній мірі спілкується обома мовами, 48% проти вивчення російської в школах, 49% – вважають, що її можна вивчати. Серед російськомовних респондентів 66% вважають, що російську мову можна вивчати в школах, при цьому кожен четвертий російськомовний респондент виступає проти цього.

Серед причин, чому респонденти вважають, що російську мову можна вивчати в школах, найчастіше називали те, що російська мова є однією з іноземних мов, які загалом варто знати (38%), що ця мова історично поширена в Україні (32%), і що варто знати мову ворога (14%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1029 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50% та 1,8% для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але отримані результати зберігають високу репрезентативність.