Збито 37 ворожих БПЛА, 47 безпілотників-імітаторів не досягли цілей, повідомляють Повітряні сили

Українські військові у ніч на вівторок збили 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"У ніч на 29 квітня 2025 року (із 23.00 28 квітня) противник атакував 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", - повідомляють Повітряні сили ранком у вівторок у тереграм-каналі.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.