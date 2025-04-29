Упродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 115 авіаударів, скинувши 201 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2858 дронів-камікадзе.", - повідомляє Генштаб