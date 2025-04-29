Інтерфакс-Україна
Події
00:54 29.04.2025

Штучний інтелект встановив, що заяви Трампа і членів його адміністрації збігаються з наративами Кремля – ЗМІ

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Ексклюзивний аналіз висловлювань Трампа і членів адміністрації США щодо України за допомогою штучного інтелекту продемонстрував збіги з кремлівськими тезами, повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на результати власного дослідження.

"Після телефонної розмови Трампа з Владіміром Путіним 12 лютого, їхнього першого прямого контакту після повернення Трампа на посаду президента, в риториці США відбулися зміни: президент почав повторювати конкретні російські тези щодо війни в Україні", - повідомило Bloomberg на основі, проведеного агенством аналізу із залученням ШІ.

Bloomberg використовував Large Language Model (Велику мовну модель) для сканування понад 300 публічних коментарів Трампа з серпня 2024 року до середини березня, а також понад 3000 постів у соціальних мережах президента і членів його адміністрації з початку 2025 року. Методика дозволяє порівнювати зміст великих обсягів тексту, навіть якщо конкретні формулювання відрізняються.

"Результати, які переглянули журналісти, показали кореляцію між контактами адміністрації Трампа з Путіним та подальшими коментарями, які повторювали позиції самого російського лідера з таких питань, як окупація, прагнення Києва вступити до НАТО та політична легітимність президента України Володимира Зеленського", - йдеться в публікації Bloomberg.

Браян Г'юз, речник Ради національної безпеки Трампа, заявив: "Соромно, що ЗМІ використовують застарілі та несвіжі тези демократів, намагаючись зірвати зусилля президента Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні".

Детальної інформації про приватні розмови Трампа з Путіним мало, але європейські лідери, включаючи німецького канцлера Олафа Шольца, заявили, що російський лідер схильний довго повторювати свої публічні позиції щодо України під час їхніх розмов.

"Трамп прагне розблокувати десятки мільярдів доларів у потенційних бізнес-угодах, перебудовуючи економічні відносини між США та Росією. А для цього йому потрібно вирішити війну в Україні", - пише Bloomberg.

Джерело: https://www.bloomberg.com/features/2025-trump-putin-policy/

Теги: #путін #наративи #трамп #сша

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