Рух поїздів Kyiv City Express з'явився в "Київ Цифровий"

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась можливість відслідковувати рух електропоїздів "кільцевої електрички" Kyiv City Express, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Користувачі можуть переглядати поїзди Київської кільцевої електрички на мапі через сервіс "Рух транспорту" в застосунку "Київ Цифровий". Якщо раніше на мапі відображався лише наземний громадський транспорт, то тепер і електрички Kyiv City Express мають GPS-позначки і будуть показуватись в застосунку", - ідеться в повідомленні пресслужби УЗ в понеділок.

Функціонал дозволяє користувачам бачити, скільки потягів рухаються напрямком, і наскільки близько наступна електричка після обрання станції. Також, натиснувши на позначку, можна дізнатися нумерацію рейсу (наприклад, А11, Б11).