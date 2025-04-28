Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

Володимир Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня, пишуть росЗМІ з посиланням на інформацію Кремля.

"За рішенням верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації Володимира Путіна, з огляду на гуманітарні міркування, у дні 80-ї річниці Перемоги - з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня - російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються всі бойові дії", - наводять росЗМІ повідомлення Кремля.