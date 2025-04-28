Міноборони у травні планує запустити у "Резерв+" два нових типи відстрочок

Фото: Міноборони України

Відстрочки для людей з тимчасовою непрацездатністю строком від 6 до 12 місяців та для громадян, що мають чоловіка або дружину на службі і дитину до 18 років стануть доступні у додатку "Резерв+" у травні, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Кожна третя відстрочка у країні оформлюється через "Резерв+". А загалом у застосунку близько 4 млн користувачів. Кожен зі своїми життєвими обставинами", - написала вона у Facebook у неділю.

За її словами, у "Резерв+" до кінця 2025 року планується запустити 35 типів відстрочок.

Як повідомлялось, наразі відстрочки, оформлені раніше, діятимуть до 8 травня. У коментарях до допису Черногоренко зазначила, що наразі планується автоматичне продовження відстрочок, які були отримані онлайн. Також вона додала, що Міноборони працює над відстрочками для вчителів, які мають з’явитись в одному з наступних оновлень застосунку.