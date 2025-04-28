Інтерфакс-Україна
Події
11:51 28.04.2025

Без повного припинення вогню будь-які заяви Кремля про переговори є маніпуляцією - ЦПД

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Заяви Кремля щодо готовності до прямих переговорів з Україною без повного безумовного припинення вогню – це лише маніпуляції у спробі представити себе миротворцями, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"пєсков знову маніпулює. Коли росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню, безумовне. Без цього все, що кажуть росіяни - це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше", - написав він у телеграм у понеділок.

"Вогонь на фронті триває, "шахеди" продовжують летіти сьогодні. росія далі зриває зусилля Трампа", - додав він.

За даними російських ЗМІ, на запитання журналістів, від кого мають надійти сигнали для відновлення прямих переговорів, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав: "Від Києва". "Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. Є юридична заборона. Поки не бачимо жодних дій", - зазначив він.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що остаточне врегулювання в Україні має базуватися на двох засадах - невступі України до НАТО і закріпленні її позаблокового статусу, а також визнанні так званих територіальних реалій.

"Імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, "днр", "лнр", Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і носити безстроковий характер", - сказав Лавров в інтерв’ю бразильській газеті "О Глобо".

Теги: #цпд #припинення_вогню

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