У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

У Вашингтоні відкриють приватний клуб для ультразаможних прихильників президента США Дональда Трампа, членство в закладі обійдеться в $500 тис. США, і вже сформувався лист очікування, повідомляє Politico.

Дональд Трамп-молодший, мегадонор Омід Малік і кілька інших інвесторів відкривають у Вашингтоні новий приватний клуб, який прийматиме гостей лише за запрошеннями.

Членство коштуватиме понад пів мільйона доларів.

Клуб під назвою Executive Branch ("Виконавча влада") є спільним проєктом Маліка, Трампа-молодшого та їхніх партнерів із консервативного фонду 1789 Capital. Він розташовуватиметься в районі Джорджтаун.

Мета клубу - створити найексклюзивніший приватний заклад у столиці США. Він буде обслуговувати бізнесменів і технологічних магнатів, які прагнуть зберегти тісні зв'язки з адміністрацією Трампа.

Високі вимоги до рекомендацій і значна вартість членства покликані забезпечити, щоб до клубу потрапили лише обрані керівники. Вони зможуть спілкуватися з радниками Трампа та членами його кабінету без присутності преси й сторонніх осіб.

За інформацією джерел, для кабінету Трампа, який вважається найбагатшим в історії США, цінник не стане перешкодою.

У клубі вже сформувався лист очікування.

Офіційне оголошення про відкриття клубу буде опубліковано в суботу ввечері на вечірці в Willard, яку організують Малік, Девід Сакс і Трамп-молодший.

Як повідомляють джерела видання, власниками клубу є Малік, донор Трампа та засновник 1789 Capital, його діловий партнер Кріс Баскірк, Трамп-молодший, Зак і Алекс Віткофф, сини представника Трампа Стіва Віткоффа.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/04/26/donald-trump-washington-club-00311720