Інтерфакс-Україна
Події
01:26 28.04.2025

Ще на 11 напрямках відбулись бої, усього з початку доби 123 зіткнення – Генштаб

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Протягом неділі на фронті сталося 123 боєзіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 57 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіаційних бомб, 785 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3700 артилерійських обстрілів", - сказано в повідосленні.

На харківському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки, триває два боєзіткнення.

На куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять разів ворог атакував на лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в напрямку Нового Миру.

На сіверському напрямку захисники відбивають атаку противника в напрямку Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

Ворог сім разів намагався вклинитися в українську оборону на торецькому напрямку в районах Озорянівки, Щербинівки та Торецька, триває одне боєзіткнення.

На новопавлівському напрямку оборонці зупинили сім атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в напрямку Одрадного, ще три боєзіткнення тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами, а на Зелене Поле ворог скинув КАБи.

На гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Гуляйполю, Малинівці та Залізничному.

На оріхівському напрямку авіаударів керованими авіабомбами зазнали Оріхів, Мала Токмачка та Приморське. Наступальних дій ворог не проводив.

На придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

21 боєзіткнення відбулося сьогодні на курському напрямку, чотири з яких досі тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022eM1xabwyDJgcuaoyEFdwcZoeE7E9tAiKPNzYGXNT7WdjWpZzGnP7kgzkKg18kk5l

Теги: #генштаб #зведення

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