Інтерфакс-Україна
Події
00:28 28.04.2025

На невідомому пристрої підірвався автомобіль на Харківщині, троє постраждалих

1 хв читати

На Харківщині у неділю ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення отримали троє осіб, повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

"Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості", - сказано в повідомленні.

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122125202858764570&id=61572937111307&rdid=nPwZ7YmwXG8BkJc3

Теги: #підрив #харківська #авто

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 25.04.2025
В РФ підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу - соцмережі

В РФ підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу - соцмережі

13:07 23.04.2025
Автомобіль підірвався на міні в Балаклії, водій загинув

Автомобіль підірвався на міні в Балаклії, водій загинув

15:29 10.04.2025
На Харківщині працівник сільгосппідприємства підірвався під час проведення польових робіт

На Харківщині працівник сільгосппідприємства підірвався під час проведення польових робіт

01:05 08.04.2025
На Харківщині через побутову пожежу загинули чоловік та 3-річна дитина - ДСНС

На Харківщині через побутову пожежу загинули чоловік та 3-річна дитина - ДСНС

00:37 08.04.2025
Окупанти б'ють по Харківщині – Синєгубов

Окупанти б'ють по Харківщині – Синєгубов

06:19 06.04.2025
Російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Куп'янську, інформація щодо постраждалих уточнюється - Синєгубов

Російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Куп'янську, інформація щодо постраждалих уточнюється - Синєгубов

16:08 04.04.2025
Шанс отримати мільйон на авто – ОТП БАНК запустив акцію «Лям на тачку»

Шанс отримати мільйон на авто – ОТП БАНК запустив акцію «Лям на тачку»

09:17 04.04.2025
Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

14:25 03.04.2025
У Дніпровському районі Києва чоловік підірвався на невстановленому предметі

У Дніпровському районі Києва чоловік підірвався на невстановленому предметі

19:20 30.03.2025
РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

До 11 зросла кількість жертв у Ванкувері, поранених десятки, число жертв може зрости

На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті

ОСТАННЄ

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 222 військовослужбовців - Генштаб

Інвестугода із США не включатиме попередньо надану допомогу – Шмигаль

ЗСУ зберігають присутність на території РФ - Зеленський

Ще одна людина загинула через ворожий БпЛА на Дніпропетровщину – Лисак

Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

Уже понад 40 жертв в результаті вибуху в іранському порту, постраждалих більше 1 тис. - ЗМІ

До 11 зросла кількість жертв у Ванкувері, поранених десятки, число жертв може зрости

Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА