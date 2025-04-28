На невідомому пристрої підірвався автомобіль на Харківщині, троє постраждалих

На Харківщині у неділю ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої, поранення отримали троє осіб, повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

"Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості", - сказано в повідомленні.

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки на Харківщині.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122125202858764570&id=61572937111307&rdid=nPwZ7YmwXG8BkJc3