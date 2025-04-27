Інтерфакс-Україна
Події
22:39 27.04.2025

Ще одна людина загинула через ворожий БпЛА на Дніпропетровщину – Лисак

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Увечері неділі російські війська обстріляли одну з громад Синельниківського району Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав через пожежу чоловік, який помер дорогою до лікарні, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ще одна жертва росіян. Ввечері вони вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником. Через це зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, постраждалого везли до лікарні, аби врятувати, але дорогою він помер через важкі травми.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21189

Теги: #жертва #дніпропетровська #обстріли

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