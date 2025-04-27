Інтерфакс-Україна
Події
11:07 27.04.2025

Рятувальники деблокували тіло загиблого через ворожий авіаудар по Куп'янську

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Рятувальники деблокували тіло цивільного, загиблого внаслідок авіаудару ворога по Куп'янську, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Внаслідок влучання однієї з бомб було повністю зруйновано приватний будинок, ще сім осель зазнали пошкоджень. Сьогодні (у неділю - ІФ-У) вранці рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1936 року народження. Також постраждали дві жінки 65 та 60 років — у них діагностовано гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи завершено. До ліквідації наслідків залучалися 8 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, а також працівники та техніка Куп'янської міської комунальної служби.

Теги: #купянськ #удар

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