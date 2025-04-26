Інтерфакс-Україна
Події
22:15 26.04.2025

З початку доби Сили оборони відбили 162 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 162 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (22 боєзіткнення), Торецькому (27 боєзіткнень) та Покровському напрямку, де агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій, вісім з яких ще тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23548

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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